Сподіваємося, хоча б цього разу російські нацисти стримають слово і дадуть здійснити евакуацію без обстрілів.

Вчора українська влада погодила з путінськими терористами 14 гуманітарних коридорів. З них спрацювали дев'ять — у Маріуполь і на територію Луганської області наші колони не змогли пробратися через обстріли. Сьогодні теж буде відбуватися евакуація. Як повідомила генеральний прокурор Ірина Верещук, на сьогодні, 14 березня, погоджено 10 гуманітарних коридорів. Сподіваємося, всі вони спрацюють як годиться.

Які маршрути передбачено

Київська область. З сіл Богданівка та Нова Богданівка до міста Бровари. З села Перемога Баришівської ОТГ до міста Бровари. З села Бобрик до міста Бровари. З міста Гостомель в село Білогородка. З селищ Немішаєве і Ворзель в село Білогородка. З селища Дмитрівка в село Білогородка.

Луганська область. З міста Сєвєродонецьк в місто Слов'янськ. З міста Попасна в місто Слов'янськ. З селища Гірське в місто Слов'янськ.

Будуть в черговий раз робитися спроби розблокувати рух гуманітарної колони з Бердянська через Мангуш в багатостраждальний Маріуполь.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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