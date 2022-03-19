Несумісні з життям поранення дістала 20-річна дівчина, 21-річний хлопець наразі у лікарні з вогнепальним пораненням.

Прокуратура Сумщини розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу окупантами автівки, в якій їхали 20-річна дівчина і 21-річний хлопець.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 17 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на в’їзді в м. Суми обстріляли автівку, яка їхала з с. Бездрик", - йдеться у повідомленні.

Несумісні з життям поранення дістала 20-річна дівчина. 21-річний хлопець наразі у лікарні з вогнепальним пораненням.

Як повідомляв УНІАН, через обстріл окупантами міста Рубіжне на Луганщині під завалами будинку загинула жінка та двоє дітей, ще одну дитину госпіталізували.

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