Збройні сили РФ зазнали втрат у військах, які заведено вважати елітними та найбільш боєздатними.

П’яту частину публічно підтверджених ліквідованих російських військових під час повномасштабної війни в Україні складають офіцери.

Про це пише видання Медіазона.

Згідно з їхнім аналізом повідомлень родичів, влади та медіа, з 24 лютого до 20 травня в повномасштабній війні проти України Росія втратила мінімум 2622 військових: 491 із них – офіцери. При цьому їхня четверта частина - старший офіцерський склад - майори, підполковники та полковники.

Підтверджена ліквідація генерал-майора 41-ї армії Андрія Суховецького, генерал-майора 8-ї армії Володимира Фролова та замкомандира Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Андрія Палія.

Зазначається, що найчастіше гинули представники Дагестану, Бурятії та Волгоградської області, де середня зарплата нижча від медіанної по Росії.

Крім офіцерського складу, Збройні сили РФ зазнали втрат у військах, які заведено вважати елітними та найбільш боєздатними - це ВДВ, морська піхота та спецназ.

У розслідуванні наголошують, що підтверджені 2622 знищених російських військових не відображають реальний рівень втрат Росії. Також невідома кількість зниклих безвісти та полонених.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 20 травня орієнтовно становлять 28,7 тисячі особового складу.

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