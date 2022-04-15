Дошкільнята брали участь у номерах з Z-свастикою.

У Казанському дитячому садку (РФ) провели свято на підтримку війни проти України.

Захід влаштувала директор місцевого "Центру раннього розвитку". До виступу на сцені залучили дітей дошкільного віку. На опублікованих кадрах видно, що на сцені виступають маленькі діти - від 2 до 5 років.

Дошкільнята брали участь в номерах з Z-свастикою, поки на їх виступ дивилися батьки в залі.

"Може, президент правильно вчинив, що почав війну на Україні, щоб захистити Дарину, Діну, Софу? Може, правильно? Він же заступився за своїх. Підніміть руки. Хто згоден? Тільки чесно. Раз, два, три...", - звучить зі сцени.

Нагадаємо, росіяни планують відновити навчальний процес в одній зі шкіл зруйнованого Маріуполя.

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