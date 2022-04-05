Це сільське кладовище вважалося одним з найбільших у Європі. Поховання на ньому відбувалося впродовж 50 років.

Російські окупанти танками зруйнували кладовище у селі Старий Крим під Маріуполем. Воно вважалося одним з найбільших у Європі.

Про це мешканці села розповіли місцевому виданню 0629.

10-12 березня російські війська зайшли у Старий Крим та оселилися в дачних будинках біля кладовища. Там же ворог розмістив свої танки та іншу техніку.

Загарбники ламали хрести та їздили по могилах танками. Це продовжувалося кілька разів. Свідками цього варварства були місцеві жителі.

+"Кожного ранку вони виїжджали, ставали на свої позиції і починали розстрілювати багатоповерхівки на Західному мікрорайоні. Але щоб проїхати на зручні позиції, танки перли прямо через кладовище. Немов і не було його зовсім. Це такий жах! Вони просто їхали й давили хрести та пам’ятники. Звісно, після загибелі стількох людей це вже не так важливо. Але це ж святотатство!" - розповідають місцеві.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворог накопичує сили і буде намагатися оточити наші війська в зоні ООС і "добити" Маріуполь.

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