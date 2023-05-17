Із ЗРК С-300 ворог обстріляв Бахмут та Херсон.

Окупанти протягом доби завдали по території України п’ять ракетних ударів із ЗРК С-300 та понад 30 авіаударів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, зокрема із ЗРК С-300 ворог обстріляв Бахмут та Херсон. Також окупанти завдали 32 авіаційних ударів та здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура", - зазначають у Генштабі.

Відео дня

Також зазначено, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Сьогоднішні обстріли окупантів - що відомо

Раніше сьогодні повідомлялолся, що росіяни обстріляли Херсонську область, загинув 5-річний хлопчик та двоє чоловіків. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали поранення.

Як зповідомляла заступник міністра оборони Ганна Маляр, росіяни останнім часом збільшили обстріли прикордонних областей. Вона зазначала, що ворог робить це для того, щоб тримати у напрузі наші війська та не допустити їх задіяння на інших напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: