Не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст.

Російські окупанти упродовж доби завдали 5 ракетних, понад 10 авіаційних ударів та провели більше 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України.

Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначається, не маючи змоги відповісти на полі бою, російські війська вкотре вдарили ракетами по критичній інфраструктурі мирних українських міст.

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Загалом протягом поточної доби ворог завдав 5 ракетних, понад 10 авіаційних ударів та провів більше 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України.

"Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові витіснили ворога з понад двадцяти населених пунктів, триває взяття їх під повний контроль.

Також сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки, а у районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривали.

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