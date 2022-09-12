Вже вкотре окупанти потрапляли в одну і ту ж будівлю, це може говорити про те, що у росіян зменшилася кількість інформації.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що окупанти ніби "відпрацьовують старі цілі" і б'ють по об'єктах, куди вже цілили раніше. Це може говорити про проблеми в армії РФ.

Про це Кім розповів в ефірі Freedom.

Не так давно окупанти знову обстріляли Миколаївщину і поцілили в п'ятиповерховий будинок, де вже ніхто не жив. Будівля була зруйнована ще під час минулих "прильотів", але рашисти чомусь знову вирішили по ній вдарити.

"Помітив, що неодноразово російські окупанти, ну вже разів п'ять, б'ють по тих же самих цілям, по яких вже раніше били. Тобто, ну потрапили вони в будівлю, вона зруйнована, там нікого немає і не було. А вони ще раз туди б'ють. На мою суб'єктивну думку, це або у них зменшилася кількість інформації, а вони просто зобов'язані кудись стріляти і б'ють по старих координатах, або там нове керівництво якесь безглузде, яке не розібралося і точно так само відпрацьовує старі цілі", - зазначив Кім.

Він також розповів, що основна мета ракетних ударів РФ - терор українців. Крім цього, як можна помітити по ситуації в Харківській області, рашисти хаотично завдають ударів просто для того, щоб відзвітувати перед командуванням. Так окупанти намагаються створити видимість "успіхів".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кім розповів про паніку окупантів на півдні і зазначив, що рашисти крадуть велосипеди та готуються до полону.

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