Російські військові зменшили кількість виходів у море кораблів-ракетоносіїв свого Чорноморського флоту, через ризики втратити свої бойові одиниці. Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в етері "Громадського радіо".

За його словами, зараз росіяни намагаються використовувати такі кораблі лише два-три рази на місяць, оскільки побоюються їхніх пошкоджень.

Плетенчук пояснив, що у росіян фактично немає можливості якісно ремонтувати кораблі в Азово-Чорноморському регіоні: відповідна ремонтна база залишилась у Криму, а можливостей Новоросійська для цього недостатньо. До того ж, як він зазначив, ставити кораблі у Новоросійську на ремонт небезпечно - у разі тривоги їх просто не встигнуть вивести.

Саме через ці ризики, наголосив речник, російська армія дедалі частіше покладається на балістичні ракети для ударів по Україні, замість того щоб застосовувати морські ракетоносії.

Плетенчук також повідомив, що п’ять великих десантних кораблів, які росіяни завели до Криму ще перед повномасштабним вторгненням, зараз відсутні. Значна частина кораблів, які залишилися, перебувають на ремонті, а ті, що вийшли з ремонтних доків, знову були уражені українськими силами.

За словами речника, російські кораблі після цього "вимушено залишилися" на місцях стоянки та не становлять ні небезпеки, ні цінності для армії РФ. Плетенчук сказав:

"При виході з ремонту ми їх знову привітали, тому вони були вимушені там залишитися. Тепер вони не становлять ніякої небезпеки, як і ніякої цінності".

Стосовно ракетоносіїв він уточнив, що у складі ЧФ Росії залишилося вісім таких кораблів: три підводні човни та п’ять надводних. Більшість із них постійно перебуває у пунктах базування, оскільки вихід у море став для них занадто ризикованим.

Плетенчук пояснив це тим, що кораблі ЧФ РФ мають "радянську ДНК" - вони не були спроєктовані для протидії тим атакам, які нині здійснюють українські сили, тому росіяни не можуть використовувати їх безпечно.

Росія копіює українські морські дрони

Коментуючи повідомлення про те, що РФ намагається копіювати українські морські дрони, речник зазначив, що подібні спроби свідчать лише про запізнення російської сторони. Він підкреслив, що копіювання потребує тривалих випробувань і часу на набуття досвіду.

Плетенчук додав, що Україна уважно спостерігає за заходами РФ щодо протидії дронам і також використовує цей досвід. Він наголосив, що технології швидко змінюються: те, що було ефективним два-три роки тому, чи навіть торік, сьогодні вже не працює, тож Україна постійно адаптується до нової тактики ворога. Речник підкреслив:

"По-перше, якщо ви когось копіюєте, це означає, що ви запізнилися. По-друге, коли ви щось копіюєте, то тривалий час йде на апробацію й набуття досвіду щодо застосування. Ми також бачимо, як ворог вживає заходів для протидії нашим дронам, і це теж ні для кого не є секретом. Те, що було ефективно два-три роки тому, чи навіть торік, цього року вже не працює. Тому ми так само можемо переймати їхній досвід антидронової боротьби".

Погрози РФ щодо Одещини

Як писав УНІАН, РФ погрожує захопленням Одещини, але у ВМС ЗСУ вважають, що наразі ці плани ворога нездійсненні. Плетенчук розповів, що десантування з повітря для противника на півдні все одно, що самогубство. За словами військового, з часів Другої світової війни не було таких успішних операцій із застосуванням саме десантування, до того ж, морський десант не є самостійним видом операції, він може діяти у складі загальновійськової операції. Тобто для його дій потрібні відповідні умови - війська, які наступають з основного напрямку, можливість підійти до узбережжя з боку моря тощо.

