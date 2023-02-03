Терорист поставив у приклад українську армію.

Терорист Ігор Гіркин (Стрєлков) підтвердив, що російська зброя у порівнянні з переданим Україні західним озброєнням менш точна, тому ЗСУ здатні бити по мостах, а окупанти - ні.

Під час чергового стріму провоєнна аудиторія Гіркіна запитала у нього, чому ЗС РФ досі не завдають ударів по українських мостах.

Терорист в традиційній для себе манері пройшовся по можливостях російської армії, поставивши в приклад дії українців.

Відео дня

"На українські ракети, на ті ж HIMARS, працює все супутникове угруповання США і НАТО. Саме тому вони, коли били по Антонівському мосту під Херсоном, в одне і те ж місце по 20 ракет всаджували з точністю до метра. А у нас такого немає. Ми не можемо потрапити нашими "надточними" ракетами в точку, як потрапляють HIMARS, навіть з відносно невеликої відстані", - відповів терорист.

Антонівський міст - що відомо

Вибухи на Антонівському мосту, по якому російському угрупованню на правобережжі Херсонської області перекидали боєприпаси та техніку, почастішали ще влітку 2022 року та ознаменували початок українського контрнаступу.

Під час підходу українських військ до Херсону у листопаді 2022 року виведення техніки та живої сили РФ через Антонівський міст був фактично заблокований. Окупанти були змушені оперативно організовувати тимчасові переправи через Дніпро.

Вас також можуть зацікавити новини: