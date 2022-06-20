На Поліському та Волинському напрямках ситуація сильно не змінилася, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти в Україні на п’яти напрямках намагаються завадити перегрупуванню підрозділів українських військ.

Супротивник намагається не допустити перегрупування військ нашої держави на Запорізькому, Новопавлівському, Курахівському, Авдіївському та Лиманському напрямках, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За його даними, супротивник в районах низки населених пунктів здійснив обстріли з артилерії різних калібрів.

"…На Волинському та Поліському напрямках ситуація значних змін не зазнала…", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого й розпочала повномасштабну війну. Російський президент Володимир Путін не оголошував війну Україні, а назвав дії своєї армії "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "демілітаризацію" нашої держави.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивникові. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 19 червня на нашій землі знищено близько 33,6 тис. ворогів.

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