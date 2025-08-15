Удар окупанти нанесли на центральну частину Сумської громади.

Росіяни завдали удару по центральній частині Сумської громади – по цивільній інфраструктурі. Про це написав начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму Telegram-каналі.

"На місці удару здійнялася пожежа. Працюють всі екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив він.

Григоров попередив містян, що загроза повторних ворожих атак залишається, тому варто бути обережними.

Примітно, що це вже друга атака на область за день - близько 07:00 ранку російські окупанти двома безпілотниками атакували два автомобілі у селі Великописарівської громади на Сумщині.

В Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що в результаті дронової атаки загинув 73-річний водій цивільного авто. Також в результаті атаки пошкоджений медичний автомобіль.

Ситуація в Сумах

Як відомо, 1 серпня Росія атакувала Суми дронами-камікадзе, цілила по об'єктах цивільної інфраструктури, у місті пролунали два вибухи. Згодом стало відомо, що наслідки ударів фіксують і на сумському вокзалі, було пошкоджено потяг Укрзалізниці.

Також ми писали, що фахівець з радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що російські окупанти влаштували в Сумах "тестовий полігон" для випробувань дронів "Італмас". Експерт вважає, що ворог може перенести цей досвід й на інші фронти. "Флеш" зауважив, що ці дрони передають пілотам, які ними керують, аналогову картинку.

