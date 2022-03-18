За словами спікер Повітряних сил, такі пуски дуже важко відстежити.

Українські військові фіксують ракетні запуски Російської Федерації з Каспійського моря. Їх важко заздалегідь відстежити.

Про це розповів спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв'ю "РБК Україна".

"Завдання влади - попередити, що летить ракета. Більшість ракет ми виявляємо, бачимо звідки здійснюють пуски та напрямок польоту. Якщо вона летить, наприклад, з Криму в напрямку Києва, то по дорозі поетапно включається повітряна тривога. За алгоритмом ми прораховуємо, куди вона може влучити. Але зафіксовані й випадки, коли пуски робилися зі стратегічних ракетоносців, навіть з Каспійського моря - це дуже важко відстежити", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що в будь-якому разі, коли вмикається сигнал повітряної тривоги, люди мають вживати всіх заходів задля власної безпеки.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу ЗСУ, підприємства російського військово-промислового комплексу, що виробляють ракети та боєприпаси, переводять на цілодобовий режим роботи у зв'язку з витратою майже всього боєзапасу.

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