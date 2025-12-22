Також ворог спрямував безпілотники на місто Павлоград, де зайнялися авто та будівля.

Російська армія завдала удару по Дніпропетровщині – у Кривому Розі зруйновано будівлю Центру надання адміністративних послуг.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що внаслідок шахедного удару зруйновано Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) "Я-ВЕТЕРАН". Також, за його словами, значно постраждав головний Центр надання адміністративних послуг "Віза".

"Вони сьогодні не працюватимуть. Адміністративні послуги надаються у філіях по всьому місту. Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково. Головне – всі живі", - наголосив Вілкул.

Очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що у Кривому Розі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа, яку також вже ліквідовано. Внаслідок атаки також понівечені адмінбудівлі, 2 багатоквартирні будинки та легкові автомобілі.

Також вночі ворог спрямував безпілотники на місто Павлоград. Зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. "БпЛА агресор поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району. Пошкоджені 3 приватні оселі. По Нікопольщині агресор бив FPV-дронами та обстрілював з артилерії. Влучив по Нікополю та Покровській громаді", - розповів Гайваненко.

Як писав УНІАН, вночі 22 грудня армія РФ атакувала ударними дронами критичну інфраструктуру Одеси та Одеської області.

В Одесі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури міста. Через це тимчасово без електропостачання залишилася частина одного з районів. Внаслідок атаки в місті травмовано 30-річного чоловіка – він отримав уламкові поранення. Крім того, в області ворог атакував цивільний обʼєкт - зруйновано складське приміщення з добривами.

