Вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Поліція Києва встановлює всі обставини аварії, через яку спалахнула АЗС на Броварському проспекті столиці. В результаті інциденту постраждали три людини, в тому числі співробітник заправної станції.

"За попередніми даними, водій автомобіля "Ауді", 2002 року народження, не впорався з керуванням і зіткнувся з колонкою на автозаправній станції, в результаті чого сталося загоряння. В даний час відомо про трьох постраждалих, в тому числі водій авто і пасажир, 2006 року народження, а також оператор АЗС, 1975 року народження, отримали опіки різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лікарі госпіталізували постраждалих, їм надали необхідну медичну допомогу. Крім того, в результаті пожежі пошкоджено кілька авто.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Пожежа на АЗС у Києві - що відомо

9 липня на лівому березі Києві спалахнула пожежа на АЗС. До боротьби з вогнем залучили 30 чоловік особового складу та п'ять одиниць техніки. Загоряння охопило 1500 м кв.

Через пожежу перекрили рух Броварським проспектом від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників. Відомо, що в результаті інциденту постраждали три людини.

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