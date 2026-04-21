Росіяни вночі вдарили по Сумах: постраждали 15 людей, серед них діти (фото)

Російські безпілотники поцілили в житловий сектор.

Війська РФ атакували місто Суми в ніч проти 21 квітня, поціливши у житловий сектор15 людей постраждали. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Цієї ночі росіяни завдали масованого удару по обласному центру. Російські безпілотники поцілили в житловий сектор. Пошкоджені багатоповерхівки, цивільні автівки. Ще один БпЛА влучив на територію лікувального закладу", - зазначив він.

За словами Григорова, 15 мешканців Сум постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА

"Серед поранених – троє дітей: дівчата 13, 15 та 17 років. Вони госпіталізовані, медики надають необхідну допомогу. Більшість постраждалих внаслідок нічної атаки російських безпілотників – люди літнього віку. Усім надається необхідна медична допомога", - додав очільник ОВА.

У ДСНС показали фото наслідків атаки. Рятувальники зазначили, що влучання зафіксовано на 7-ми різних локаціях. Пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки та лікувальний заклад, також сталося загоряння цивільних автомобілів.

При цьому через загрозу повторних атак, рятувальникам декілька разів доводилось призупиняти роботи та відходити в безпечне місце.

Загроза напівоточення росіянами Сум: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня у соціальних мережах з’явилися інформація про нібито напівоточення міста Суми.

Речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі УНІАН сказав, що це повністю не відповідає дійсності.

За його словами, російським загарбникам впродовж кількох місяців зусиль вдалося зайти у два прикордонні села Сумської області. Заглиблення росіян в межі Сумської області становить 4 км. До міста Суми відстань наразі вимірюється у понад 35 км.

