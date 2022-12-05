Понад половину працівників шахт на Донбасі російські загарбники мобілізували на фронт.

Російські загарбники готуються до закриття більшості шахт на тимчасово окупованій території українського Донбасу.

"Росіяни готуються до масового закриття шахт на тимчасово окупованій території Донбасу. Це пов'язано насамперед із мобілізацією понад половини працівників", - йдеться у повідомленні Луганської обласної військової адміністрації.

Тим, хто залишився, окупанти пояснюють, що непрацюючі підприємства нібито нерентабельно утримувати.

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Війна в Україні: ситуація із шахтами на Донбасі

За даними Центру національного спротиву, російські загарбники мобілізували більшість шахтарів у тимчасово окупованих районах Луганської області.

Як повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, ще на початку осені російські загарбники затопили шахти на території Луганської області, а самих гірників відправили на фронт. За його словами, після перемоги Україна не зможе повноцінно відновити вугільну промисловість області.

Відомо, що з шахти "Довжанська-Капітальна", що в місті Довжанськ, російські окупанти відправили на фронт 430 працівників. Через це вугілля на Луганщині "добувають жінки, всупереч приписам охорони праці".

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