Загалом було випущено чотири ракети.

У ніч на суботу російські окупанти завдали чотири ракетні удари по цивільному аеродрому у Харківській області.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"За даними слідства, вночі 4 червня 2022 року російські військові нанесли чотири ракетних удари по цивільному аеродрому у Харківському районі. Внаслідок цього пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації", - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі зазначили, що за результатами першочергових слідчих дій виявлено та вилучено уламки снарядів.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що на Харківщині окупанти завдали удари по Харківському району у селі Коротич. Постраждалих немає. У Коротичі є аеродром.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що будівля Харківської обласної державної адміністрації, в яку 1 березня потрапила ракета окупантів, відновленню не підлягає.

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