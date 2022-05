В Конгресі США розглянуть резолюцію, яка може встановити чітку червону лінію для Росії.

Сенатор від республіканців Адам Кінзінгер вніс на розгляд Конгресу США резолюцію, яка передбачає використання Збройних сил США для захисту України. Резолюція передбачає дозвіл використання військової сили у відповідь на сценарії, за яких Росія використовує хімічну, біологічну або ядерну зброю.

"Поговоривши з держсекретарем Блінкеном і вислухавши його серйозну занепокоєність з приводу застосування Путіним хімічної зброї, я впевнений, що США продемонструють міжнародному співтовариству, що ми не будемо терпіти безглуздого насильства. Мої співробітники і я з нетерпінням чекаємо на зустріч з держсекретарем Блінкеном, щоб забезпечити притягнення Росії до відповідальності за будь-які та всі порушення міжнародного права. Я вводжу цей AUMF (Authorization for Use of Military Force, "Дозвіл на використання військової сили" - УНІАН) як чітку червону лінію, щоб адміністрація могла вжити відповідних заходів, якщо Росія застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю.

Ми повинні стати на захист людства, і ми повинні стати разом з нашими союзниками. Як сказав президент США, Путіна треба зупинити. Відповідно, головнокомандувач найбільших у світі Збройних сил повинен мати повноваження та засоби для прийняття необхідних для цього дій", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Раніше посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав німців наслідувати приклад США та відкрити для України ленд-ліз. 28 квітня Палата представників США схвалила ленд-ліз для України.

