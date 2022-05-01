Сенатор від республіканців Адам Кінзінгер вніс на розгляд Конгресу США резолюцію, яка передбачає використання Збройних сил США для захисту України. Резолюція передбачає дозвіл використання військової сили у відповідь на сценарії, за яких Росія використовує хімічну, біологічну або ядерну зброю.
"Поговоривши з держсекретарем Блінкеном і вислухавши його серйозну занепокоєність з приводу застосування Путіним хімічної зброї, я впевнений, що США продемонструють міжнародному співтовариству, що ми не будемо терпіти безглуздого насильства. Мої співробітники і я з нетерпінням чекаємо на зустріч з держсекретарем Блінкеном, щоб забезпечити притягнення Росії до відповідальності за будь-які та всі порушення міжнародного права. Я вводжу цей AUMF (Authorization for Use of Military Force, "Дозвіл на використання військової сили" - УНІАН) як чітку червону лінію, щоб адміністрація могла вжити відповідних заходів, якщо Росія застосує хімічну, біологічну або ядерну зброю.
Ми повинні стати на захист людства, і ми повинні стати разом з нашими союзниками. Як сказав президент США, Путіна треба зупинити. Відповідно, головнокомандувач найбільших у світі Збройних сил повинен мати повноваження та засоби для прийняття необхідних для цього дій", - йдеться у пояснювальній записці до проекту.
Раніше посол України у Німеччині Андрій Мельник закликав німців наслідувати приклад США та відкрити для України ленд-ліз. 28 квітня Палата представників США схвалила ленд-ліз для України.