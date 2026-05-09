'На півдні ніякого перемир’я немає': Волошин повідомив про понад 20 боєзіткнень за добу

Російські війська намагаються прорватися на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках.

Сьогодні впродовж доби вже зафіксовано понад двадцять бойових зіткнень. Російські окупанти намагаються тиснути на українські позиції. Про це в етері марафону "Єдині новини" сказав Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України.

"Зараз вже зафіксовано понад два десятки бойових зіткнень. Основна кількість цих ворожих штурмів на Гуляйпільському напрямку – там більше двадцяти. Крім того, ворог штурмує наші позиції і на Олександрівському напрямку. Там також є бойові зіткнення, і ворог намагається витіснити нас з позицій", – наголосив він.

Разом з тим, за його словами, на Придніпровському напрямку ситуація більш-менш без штурмів. І на Оріхівському напрямку також ворог поки що не штурмував.

"Проте на кожному з цих напрямків достатня кількість обстрілів і ударів дронами. Немає – від початку доби не зафіксували ми авіаційних ударів. І можна сказати, що значно менше ворог застосовує БПЛА типу "Шахед". Усього до 16:00 зафіксовано 5 ударів такими дронами, а зазвичай там півтори сотні", – відзначив Волошин.

Водночас як зауважує речник, ситуація доволі непроста.

"Ворог і штурмує, і обстрілює, і намагається скористатися цим так званим перемир’ям – хоча немає про що говорити, що є якесь припинення вогню, – але він проводить перегрупування своїх підрозділів, намагається налагодити логістичне забезпечення, поповнення. Тому він використовує це так, як йому треба", – розповів спікер.

Про особливість російських штурмів в районі Гуляйполя

Як повідомив речник, наразі російські окупанти досить активно штурмують в районі розташування населених пунктів Залізничне, Чарівне, Мирне і намагаються прорватися до Гуляйпільського і далі до Верхньої Терси. На цій ділянці фронту відбувається найбільша частина штурмів. Крім того, противник намагається просуватися і на північ від Гуляйполя.

"Основна тактика – це тактика малих піхотних груп. Як ворог штурмує? Він намагається ізолювати наші підрозділи, які перебувають на передньому краї наших позицій, і завдати ударів по логістиці, обрізати її. Після цього – завдає ударів по самих позиціях. І після цього туди ідуть одні за одними штурми цих піхотних груп", – зазначив Волошин.

За його словами, ворог вважає, що така тактика принесе успіх.

Ворог проводить ротації

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов розповів, що відносна пауза на 9 травня у бойових діях на ділянці фронту, що охоплює Лиманський, Куп’янський, Вовчанський напрямки та східне прикордоння Сумщини, характеризується намаганням російських окупантів проводити ротації, підвозити нові сили й готуватися до відновлення наступальних дій.

