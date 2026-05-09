Величезний 2-кілограмовий рубін знайшли в одній з країн Азії

Він не є найбільшим в історії, але, ймовірно, є найціннішим через свою чистоту.

У Республіці М’янма (Південно-Східна Азія) знайшли гігантський рубін вагою 11 тисяч каратів, який уже називають одним із найбільших і найцінніших у сучасній історії країни. Камінь виявили в районі Могок у регіоні Мандалай – місцевості, що відома своїми родовищами дорогоцінного каміння.

Знахідка виявилася настільки рідкісною та визначною, що стала головною новиною в країні. Лідер військової хунти М'янми Мін Аун Хлайн разом із урядовцями особисто оглянув самородок.

"Рубін важить 2200 грамів (11 000 каратів), що робить його надзвичайно великим, рідкісним і важким для пошуку. Гігантський рубін має пурпурно-червоний колір з жовтуватими вкрапленнями та вважається високоякісним за кольором. Він також має помірну прозорість, чудовий склоподібний блиск і залишається у своєму природному стані без будь-якої обробки чи покращення" - повідомляє адміністрація президента М’янми.

Зазначається, що цей рубін є другим найбільшим із коли-небудь знайдених у М’янмі за вагою. Більший камінь знайшли в тому ж регіоні у 1996 році – він важив 4290 грамів (21 450 каратів). Водночас нову знахідку вважають більш цінною через її кращий колір, прозорість та загальну якість.

Як пише CBS News, М’янма забезпечує до 90% світового видобутку рубінів, який зосереджений в районі Могок. Водночас правозахисні організації неодноразово зауважували, що експорт коштовностей іде на фінансування військової хунти, що захопила владу в країні 5 років тому, а також частково на фінансування збройних угруповань, які ведуть війну проти хунти.

Інші визначні знахідки

Як писав УНІАН, у 2024 році на руднику Карові у Ботсвані знайшли алмаз вагою 2492 карати, який став другим за величиною в історії та найбільшим серед усіх, коли-небудь знайдених у країні. Канадська компанія Lucara Diamond назвала камінь "винятковим" і "високоякісним". Його вдалося дістати без пошкоджень завдяки рентгенівській технології. Найбільшим алмазом у світі досі залишається Куллінан вагою 3106 каратів, знайдений у Південній Африці у 1905 році.

Також ми розповідали, що в Австралії аматор із недорогим металошукачем знайшов камінь із майже 2,5 кг золота вартістю близько 160 тисяч доларів. Знахідку зробили в регіоні Золотого трикутника – одному з найбагатших золотодобувних районів світу, де поклади формувалися мільйони років у кварцових жилах.

