Instagram нишком вимкнув наскрізне шифрування в переписках: чому це погано

У Instagram, починаючи відсьогодні, припинилася підтримка наскрізного шифрування повідомлень (E2EE) для користувачів у всьому світі. Офіційною причиною називається низький попит.

Як пояснює видання PC Mag, раніше ця функція дозволяла користувачам обмінюватися повідомленнями так, щоб їхній зміст могли прочитати лише відправник і одержувач. Після її відключення Meta може отримати повний доступ до вмісту повідомлень, включаючи зображення, відео та голосові нотатки.

Разом з тим компанія зможе виконувати запити правоохоронних органів щодо доступу до вмісту листування, а також відновить автоматичне сканування та модерацію повідомлень.

Примітно, що Meta не випускала прес-реліз та не публікувала записи в блозі з приводу цієї зміни. Натомість компанія в березні 2026 року оновила сторінку довідки Instagram, вказавши, що підтримка зашифрованих повідомлень буде припинена після 8 травня.

При цьому в довідці Instagram все ще вказані старі дані, що наскрізне шифрування є і листування захищені.

У коментарі The Guardian представник Meta запропонував користувачам перейти на інші сервіси компанії, зокрема, WhatsApp і Messenger, де наскрізне шифрування зберігається.

