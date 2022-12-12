З окупованої частини Херсонщини ворог вивозить устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств.

У Криму російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"У Міжводному та Чорноморському, що у Криму, російська окупаційна влада активізувала адміністративно-поліцейські та контррозвідувальні заходи", - сказано в повідомленні.

Також у Генштабі зазначають, що російські окупанти продовжують грабувати об’єкти цивільної інфраструктури на тимчасово захопленій території Херсонської області.

"Так, станом на 11 грудня поточного року, із населеного пункту Рубанівка було вивезено устаткування місцевих сільськогосподарських підприємств", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні: ситуація в тимчасово окупованому Криму

Нагадаємо, у смт. Радянське у тимчасово окупованому Криму 10 грудня сталася масштабна пожежа у будівлі, де перебували російські окупанти. За різними даними, в будівлі знаходилося кілька сотень мобілізованих.

Українські партизани взяли на себе відповідальність за пожежу на російській військовій базі в тимчасово окупованому Криму. Підпільники пообіцяли продовжити свою роботу.

Як заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, розрахунки російських окупантів, що напрямок Мелітополь і Крим будуть найбільш захищеними, виявились марними. Рух опору дістає російських загарбників на всій тимчасово окупованій території України.

Вас також можуть зацікавити новини: