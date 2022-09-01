Окупанти за допомогою офлайн навчання в школах намагаються створити живий щит з дітей, батьків та вчителів.

На тимчасово окупованих територіях країни залишається близько 100-120 тисяч школярів.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

На запитання про те, скільки школярів залишилося на тимчасово окупованій території України, вона відповіла: "Точної інформації немає. Однак, до прикладу, на Донеччині ми знаємо про те, що це десятки тисяч дітей, я зараз говорю про ТОТ. На Херсонщині це теж десятки тисяч дітей, так само на Запоріжжі. Якщо ми говоримо про загальну цифру, то я думаю це приблизно 100-120 тисяч дітей",- зазначила Верещук.

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Вона додала, що не всі батьки на тимчасово окупованих територіях згодні віддавати дітей до шкіл, де навчатимуть за російською програмою.

"Окупанти змушують, щоб батьки віддавали дітей до шкіл з російською мовою викладання, з російською програмою навчання", - сказала Верещук.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції наголосила, що окупанти за допомогою офлайн навчання намагаються створити живий щит на тимчасово окупованих територіях.

"В такий спосіб окупанти створюють живий щит на тимчасово окупованих територіях, загороджуючи тілами наших дітей, наших жінок, тих, хто буде змушений викладати в таких освітніх закладах. Ви ж бачите, вони (окупанти - УНІАН) кажуть офлайн - тільки прийти і тільки за партами, немає ніякого дистанційного навчання. Це говорить тільки про те, що вони хочуть, щоб в школах, садочках, освітніх закладах знаходились наші діти, наші українські жінки та чоловіки",- акцентувала Верещук.

Вона зазначила, що ті батьки, які не хочуть віддавати дітей в облаштовані окупантами школи, можуть навчати їх онлайн за українською програмою освіти, але найкраще - це виїхати з тимчасово окупованої території.

"Нами було прийняте рішення – онлайн навчання буде. Але найкраще і найправильніше, що треба зробити, це – евакуюватись. До речі, за останні два дні гаряча лінія нашого міністерства стала "червоною": люди дзвонять і хочуть терміново евакуюватись з дітьми, бо кажуть, що їх дійсно насильно змушують йти до школи і відвідувати школу за російськими законами. Найбільше таких запитів (про евакуацію - УНІАН) Херсонська область, особливо два останні дні, та Запорізька область", - підкреслила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня в окупованому Маріуполі загарбники не змогли відкрити школи. Серед 16 анонсованих шкіл, які мали б відкритися, зокрема, щонайменше 5 досі не мають навіть дахів.