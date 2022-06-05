Чеченський лідер вибухнув погрозами у бік української держави.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров пригрозив, що скоро в Україні буде "справжня спецоперація".

"Справжня спецоперація" в Україні буде днями, стверджує Кадиров у відеоролику, розміщеному в його каналі в Telegram.

"Днями ви побачите справжню спецоперацію, від якої ці шайтани побіжать не тільки з міст, а й з України", - заявив лідер Чечні.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, проте не оголошували війну, а назвали свої дії "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" наших громадян. Проти нашої країни, зокрема, воювали кадирівці.

Спочатку вороги бомбили військові об'єкти, а потім атакували й цивільні.

Українські воїни давали гідну відсіч ворогові. Генштаб Збройних сил України повідомляв, що станом на 5 червня на нашій землі ліквідували приблизно 31 тис. 150 ворогів.

Раніше стало відомо, що Рамзан Кадиров зустрівся з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. За словами Кадирова, російська сторона вирішила прискорити темпи "спецоперації".

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