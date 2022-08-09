Росія продовжувала концентрувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Попри зміну напрямку зусиль, окупанти продовжують атаки на українські позиції в Донецькій області.

Армія Російської Федерації не змогла створити боєздатну бойову піхоту у достатній кількості, щоб суттєво просунутися у Донецькій області.

Як йдеться у зведенні британської розвідки, оприлюдненому у Twitter Міноборони Великобританії, протягом останніх вихідних російські окупанти продовжували концентрувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Проте попри це окупаційна армія здійснювала атаки українські позиції на Донеччині.

У відомстві підкреслили, що за останні 30 днів найуспішнішим на Донбасі був наступ Росії на Бахмут. Однак за цей час окупантам вдалося просунутися всього на 10 км.

При цьому на інших ділянках Донбасу, рашисти просунулися не більше ніж на 3 км за місяць, що майже напевно значно менше запланованого.

"Попри триваюче інтенсивне використання артилерії в цих районах, Росія не змогла зібрати бойову піхоту в достатній кількості, щоб забезпечити більш істотне просування", - підкреслили в британській розвідці.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ станом на 9 серпня 2022, російські війська проводять наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Українські захисники знешкодили розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки.

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