За словами Плетенчука, для Одеси основною проблемою залишаються удари балістичними ракетами та "Шахедами".

Кремль прагне відрізати Україну від доступу до Чорного моря. Саме тому російська армія посилила атаки по Одесі та Одеській області.

Про це в етері телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, Україна вже не перший рік стикається з такими діями агресора, але зараз Росія активніше застосовує засоби повітряного нападу.

"Їхні мрії, які безпосередньо корелюються з їхніми планами, нікуди не поділися. Устами російського диктатора, вони їх озвучують – бажання відрізати Україну від моря. Для України море – це 90% експортно-імпортних операцій, для нас це надважливо. Тому ВМС України роблять все, щоб морський коридор працював й надалі", – наголосив речник.

Відео дня

Він зазначив, що для України, зокрема Одеси, основною проблемою залишаються удари балістичними ракетами, які окупанти запускають з території тимчасово окупованого Криму, а також заліт з боку Чорного моря "Шахедів".

Як додав військовий, для застосування, наприклад, у Чорному морі великих десантних кораблів для висадки десанту, противнику потрібно мати успіхи на суходолі. Адже такі операції самостійно не відбуваються.

"Принаймні три великі водні перешкоди на шляху до Одеси, звісно, вносять свої корективи навіть в їхні (окупантів – УНІАН) плани. Тому тут у них ситуація тупикова…", – підкреслив Плетенчук.

Саме тому, додав він, росіяни завдають ударів з повітря.

Атаки РФ по Одещині

Як писав УНІАН, російська армія значно посилила удари з повітря по півдню України, зокрема по Одесі та Одеській області. Противник нищить енергетичну інфраструктуру регіону, завдає ударів по морських портах та мостах, що з’єднує південь Одещини з іншою частиною регіону та України.

Зокрема, сьогодні вночі в Одесі було поранено 30-річного чоловіка, в частині міста немає світла через удари. В області ворог атакував цивільний обʼєкт – зруйновано складське приміщення з добривами.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що під обстрілами були порти та об’єкти енергетики Одещини. У порту "Південний" загорілися близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів.

