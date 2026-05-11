Угорщина більше не шантажуватиме ЄС правом вето, - нова очільниця МЗС

Водночас Угорщина домагатиметься забезпечення більших прав для угорської меншини в Україні.

Нова міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна більше не буде використовувати право вето як інструмент шантажу політики Європейського Союзу. Натомість, Угорщина працюватиме над поверненням довіри від партнерів з ЄС та НАТО. Про це вона заявила під час парламентських слухань, повідомляє Bloomberg.

"Занадто часто Угорщина була проблемою в ухваленні рішень в Європі. Ми застосовували вето не як крайній засіб, а для політичного театру", - наголосила Аніта Орбан, яка не має відношення до попереднього прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Вона заявила, що пріоритетом прем’єр-міністра Петера Мадяра буде відновлення доступу до десятків мільярдів євро фінансування від Європейського Союзу. Доступ до цих коштів був призупинений через занепокоєння із ситуацією з верховенством права у часи попереднього угорського уряду.

При цьому, за її словами, Угорщина підтримуватиме тіснішу інтеграцію України до Євросоюзу лише з огляду на "суворі національні інтереси". Вона відзначила, що новий уряд буде продовжувати політику попереднього щодо вимоги більш прав для угорської меншини в Україні.

Зміна влади в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", яка у квітні перемогла на парламентських виборах, офіційно став прем’єр-міністром. Мадяр маж намір здійснити перегляд конституційної системи Угорщини, посилити систему "стримувань і противаг", та ініціювати обмеження кількості прем'єр-міністерських термінів.

Після виборів Угорщина на рівні ЄС зняла блокування остаточного затвердження кредиту обсягом 90 млрд євро для України.

Президент України Володимир Зеленський тепер очікує на конструктивні відносини з новою угорською владою.

