Українські військові ліквідували 75 окупантів, знищили їхній склад з боєприпасами та важку техніку.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові знищили 75 окупантів, їхній склад з боєприпасами та важку техніку.

Як повідомляє ОТУ "Схід", сьогодні, 2 травня, російські війська здійснили одну атаку.

"Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Крім того, було знищено склад з боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

Так, втрати ворога на цьому напрямку становлять 75 окупантів, два танки, шість БМП, 5 ББМ, одна артилерійська система, два мінометних розрахунки, три одиниці автотехніки, чотири безпілотники, одна одиниця спецтехніки.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН, станом на 28 квітня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 2787 мирних жителя. 3152 осіб було поранено.

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