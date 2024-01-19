Силам безпеки та оборони України передали інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони заявляють, що внаслідок української кібератаки на деякий час буде паралізоване будівництво нових військових об’єктів Росії.

Як зазначається у Telegram-каналі ГУР, українська розвідка інформує про успішну кібератаку на російське державне підприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міністерства війни держави-агресора.

Йдеться про "Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" (ФГУП "ГВСУ по специальным объектам").

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"Вдалу операцію здійснили фахівці української організації Blackjack - кіберволонтери майстерно проникли до бази даних російської держкомпанії та здобули 1,2 терабайти цінних даних. Серед отриманого масиву - технічна документація на понад 500 об’єктів Міноборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Так, критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України.

"У межах кібероперації усі вказані дані були видалені із серверів підприємства РФ, що на певний час паралізує будівництво нових об’єктів московських терористів", - наголосили у ГУР.

Атака на об'єкти в РФ

В ніч на 18 січня Україна атакувала дронами нафтобазу в російській Ленінградській області. Це була спецоперація ГУР.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що нафтобазу атакували дрони українського виробництва.

Він зауважив, що Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від 350 доларів, які здатні літати на великі відстані.

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