Українські аеророзвідники відправили на "справу" злий на окупантів дрон-камікадзе.

Українські аеророзвідники працюють не покладаючи рук та наближають нашу перемогу. Вони знищили спостережний пункт російських окупантів у Донецькій області.

"У Донецькій області аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт", - йдеться у повідомленні Військово-Морських Сили Збройних сил України.

Зазначається, що спостережний пункт розташовувався на одному з териконів, по ньому українці вдарили дроном.

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Ситуація в Донецькій області - що відомо

У Догнецькій області йдуть важкі бої з російськими окупантами. Деякі населені пункти вже стерті з лиця землі, а з інших населених пунктів, де ситуація вже критична, проводять евакуацію населення, що залишилося.

При цьому батьків зобов'язали вивезти дітей на безпечну територію. Показовою стала загибель п'ятимісячної дитини, батьки якої самовільно повернулися в небезпечну зону.

Станом на початок квітня в 21 населеному пункті Донецької області була оголошена примусова евакуація дітей. За даними ОВА, там досі проживають 126 дітей.

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