Українські аеророзвідники працюють не покладаючи рук та наближають нашу перемогу. Вони знищили спостережний пункт російських окупантів у Донецькій області.
"У Донецькій області аеророзвідники окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського ліквідували ворожий спостережний пункт", - йдеться у повідомленні Військово-Морських Сили Збройних сил України.
Зазначається, що спостережний пункт розташовувався на одному з териконів, по ньому українці вдарили дроном.
Ситуація в Донецькій області - що відомо
У Догнецькій області йдуть важкі бої з російськими окупантами. Деякі населені пункти вже стерті з лиця землі, а з інших населених пунктів, де ситуація вже критична, проводять евакуацію населення, що залишилося.
При цьому батьків зобов'язали вивезти дітей на безпечну територію. Показовою стала загибель п'ятимісячної дитини, батьки якої самовільно повернулися в небезпечну зону.
Станом на початок квітня в 21 населеному пункті Донецької області була оголошена примусова евакуація дітей. За даними ОВА, там досі проживають 126 дітей.