Український офіцер провів на передовій без ротації 343 дні, – CNN

Його бойове відрядження тривало з 1 квітня 2025 року по 8 березня 2026 року.

37-річний офіцер піхоти ЗСУ Олексій провів 343 дні на передовій на сході Запорізької області, і це одне з найтриваліших бойових відряджень для офіцера в Збройних силах України, пише CNN.

Його позивний – "Ботанік" через його "інтелектуальний вигляд" та окуляри, а також тому, що він науковець за освітою, має ступінь бакалавра біології Харківського національного університету імені Каразіна. Фактично, весь підрозділ Ботаніка в 3-му гірсько-штурмовому батальйоні складається з колишніх цивільних або резервістів, які потрапили до збройних сил лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Олексій мав можливість покинути фронт, але добровільно залишився через проблеми з нестачею людей.

"У моїй роті не вистачає людей, і з тих, хто тут перебуває, приблизно половина – люди старші за 50 років. В ідеалі піхотинець повинен проводити місяць на бойових діях і місяць на відновленні в прифронтовому селі. Але в нинішніх умовах це абсолютно нереалістично через брак людей", – розповів Олексій.

Його батальйон повідомив CNN, що типове бойове відрядження для їхнього підрозділу становить близько трьох-чотирьох місяців. В армії солдати зазвичай служать на передовій у ротаціях менше трьох місяців, хоча це сильно варіюється залежно від роду військ.

"Піхота служить найдовше, і чим далі від лінії фронту, тим коротше бойове розгортання, – сказав CNN майор Ярослав Галас, офіцер 3-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. – Наприклад, пілоти розвідувальних БПЛА можуть перебувати на бойових позиціях від 3 до 4 днів, тоді як пілоти FPV-дронів залишаються на тиждень (оскільки вони ближче до лінії фронту)".

У заяві, опублікованій його бригадою в соціальних мережах, Олексій описав жах втрат особового складу під російським вогнем, а також постійні атаки, які посилювалися, якщо погода була занадто поганою, щоб Україна могла відбивати атаки за допомогою безпілотників.

"Що стосується моєї особистої мотивації, я не хочу, щоб моя сім'я, моя дочка, бачили те, що бачу я – вибухи, ракети, що летять, зруйновані села, смерть. Ось чому я тут", – каже він.

Що допомагало йому на фронті

Він розповів, що підтримував бойовий дух під час майже річної служби на передовій, стежачи за тим, щоб він і солдати, які працювали під його керівництвом, підтримували зв'язок з тими, хто залишився вдома.

"Я стежив за тим, щоб у всіх була можливість щодня зв’язуватися зі своїми сім’ями; це дуже допомагає. Коли в лютому на передовій проводилася перевірка Starlink, наші термінали теж не працювали… тому ми зв’язувалися з солдатами по радіо і передавали повідомлення їхнім сім’ям по телефону. Я знаю з власного досвіду, наскільки це важливо – я намагаюся розмовляти зі своєю дочкою щодня", – розповів він.

Після 343 днів служби на передовій, які тривали з 1 квітня 2025 року по 8 березня 2026 року, офіцеру було надано короткострокову відпустку. За цей час, провівши приблизно місяць у відпустці, він відсвяткував 10-річчя своєї доньки та навчив її їздити на велосипеді. Потім він повернувся до своєї частини.

Це не найтриваліший термін перебування на передовій для українського бійця. Старший лейтенант Іван Кавун, командир кулеметного взводу 30-ї механізованої бригади, провів 486 днів на передовій, за словами його підрозділу.

"Припаси доставлялися нам дронами. Якщо прибувала машина, вона привозила запаси провізії на місяць… Були й кумедні, й не дуже кумедні історії. У нашому бліндажі народився кіт. Потім його поранило осколком танкового снаряда прямо там, у бліндажі", – розповів Кавун у відео, опублікованому його підрозділом.

Раніше екс-прес-секретар Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов заявив, що російські загарбники готуються значно посилити штурми в Запорізькій області. Він спрогнозував, що ворог намагатиметься активізувати свої зусилля щодо атаки на угруповання ЗСУ, яке перебуває в районі Оріхового.

Також 20 квітня в соціальних мережах з'явилася інформація про нібито напівоточення міста Суми.

Водночас речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов у коментарі УНІАН зазначив, що інформація про це повністю не відповідає дійсності. Втім, він зазначив, що російським загарбникам за кілька місяців спроб вдалося зайти в два прикордонні села Сумської області. Проникнення росіян у межі Сумської області становить 4 км. Відстань до міста Суми на даний момент становить понад 35 км.

