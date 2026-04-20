Росіяни проводять штурми по всій лінії фронту: в ISW пояснили, що відбувається

Можливо, ворог проводить розвідувальні операції перед майбутніми наступами.

Росіяни за останні дні провели кілька штурмів розміром зі взвод або менше по всій лінії фронту, водночас навряд чи ці зусилля хоч якось суттєво посилять російський весняно-літній наступ 2026 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Так, аналітики зазначають, що війська РФ за останні 48 годин провели чотири механізовані та моторизовані штурми в трьох областях – два механізовані штурми на схід від Часового Яру 18 і 19 квітня, моторизований штурм із використанням кількох вантажівок "Урал" і щонайменше шести мотоциклів на схід від Святопетрівки (на північний захід від Гуляйполя) 18 квітня, а також взводний механізований штурм поблизу Кучерова, Курської області (на південний схід від Глушкова) 19 квітня.

"ISW не виявила жодних доказів того, що ці штурми привели до тактично значущих успіхів, і три з чотирьох штурмів, мабуть, не вийшли за межі лінії зіткнення", – зазначається у звіті.

Аналітики припускають, що ці штурми, можливо, були розвідувальними операціями, спрямованими на вивчення, виявлення або перевірку українських позицій та оборонних споруд перед майбутніми наземними наступами. Росіяни також могли проводити ситуативні штурми, спрямовані на використання тактичних переваг поблизу Часового Яру, Святопетрівки та Кучерова.

В ISW вважають, що російські війська, можливо, мають намір проводити такі штурми по всьому театру військових дій, щоб закріпити українські сили в районах, які наразі не є пріоритетними для Росії: просування до фортифікаційного поясу України в Донецькій області, особливо на його північний край – Слов'янськ.

"Водночас для досягнення оперативно значущого ефекту закріплення російським військам знадобиться задіяти більш значні сили та матеріальні ресурси протягом тривалішого періоду часу", – підкреслюють в ISW.

Аналітики також зазначають, що російські війська прагнули підтримувати ілюзію одночасного просування в декількох напрямках під час свого весняно-літнього наступу, однак поки що їхні зусилля не приносять особливих результатів:

"Російські війська розподіляють сили таким чином, що відволікають ресурси від основних операцій, і механізовані та моторизовані штурми 18-19 квітня значною мірою не підтримують зусилля в Слов'янську. Лише наступ на північний захід від Гуляйполя відбувався в районі, який, як повідомляється, російські війська підсилили стратегічними резервами, і російські війська продовжують зазнавати труднощів із досягненням своїх цілей весняно-літнього наступу".

Ситуація на фронті – останні новини

За даними DeepState, російська армія просунулася у двох населених пунктах Сумської громади поблизу кордону. Йдеться про села Проходи та Таратутине Краснопольської селищної громади.

17 квітня аналітики повідомляли про просування росіян поблизу двох населених пунктів Покровського району Донецької області – Родинського та Лимана. А 19 квітня окупанти просунулися поблизу села Резніківка.

