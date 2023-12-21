Аналітики Інституту відзначили, що окупанти знову поширюють фейки про нібито їх завоювання на запорізькому напрямку.

ЗСУ та російські окупанти продовжили позиційні зустрічні бої на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Не дивлячись на це, як відзначили аналітики, підтверджених змін лінії фронту не було. Вони вказали, що за даними російських воєнкорів, окупанти нібито просунулися в західній частині Запорізької області, зокрема, на 1,5 км в районі Роботиного і Новопрокопівки і на кілька сотень метрів в районі Вербового. Однак ISW не спостерігав візуальних підтверджень будь-яких успіхів РФ в цьому районі.

Також в Інституті зазначили, що ЗСУ зберігають присутність на лівому березі річки Дніпро в Херсонській області, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не відбулося.

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Аналітики Інституту з вивчення війни повідомили, що російські воєнкори поширюють твердження, нібито окупанти захопили дві невстановлені позиції на східному березі річки Оскол на Куп'янському напрямку, однак ISW не знайшов доказів цього.

Авіація сил оборони розбила 16 районів живої сили окупантів, озброєння та військової техніки. Також знищено зенітно-ракетний комплекс противника. А підрозділи ракетних військ розбили п'ять районів скупчення живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів і шість артилерійських засобів противника.

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