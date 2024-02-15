Вона зауважила, що росіяни на Купʼянському напрямку мають хороше забезпечення на позиціях.

Російські окупаційні війська втратили позиції поблизу Іванівки на Купʼянському напрямку. Проте ворог продовжує вести штурми в напрямку села Кислівка.

Як зазначила офіцерка 67-ї механізованої бригади на позивний "Дана" в етері марафону "Суспільне. Спротив", ситуація на тому напрямку напружена, але контрольована. Уже кілька діб російські загарбники не припиняють намагатися штурмувати українські позиції.

"Натомість усі їхні спроби розбилися обороною 1-го окремого штурмового батальйону ім. Дмитра Коцюбайла. РФ мала втрату своїх позицій, зокрема в напрямку Іванівки. Переважно росіяни проводять штурми. Вони пробують застосовувати артилерію. Але коли вони зіткнулися з контрштурмом, то втратили кілька позицій, "живу" силу, техніку", – розповіла військова.

Відео дня

Вона зауважила, що росіяни на тому напрямку мають хороше забезпечення на позиціях і бойові навички. Навченість ворожих військових доволі висока, проте від практики "загородзагонів" окупанти не відмовилися.

"Зі слів полонених, йде мова про "загородзагони", які стріляють по своїх, хто відступає, або тих, хто не йде в атаку. Така собі практика Другої світової війни. Технічне оснащення росіян також на непоганому рівні, воно оновлюється за щоденними викликами. Щодо тези "Скоро у російських військових буде один FPV дрон на одного бійця, то це реалістично. Масовість дронів і їхнє застосування у боях зростає щодня. І тоді в українських військових виникає висока потреба у засобах радіоелектронної боротьби", – резюмувала "Дана".

Війна в Україні: ситуація на фронті

У вечірньому зведенні щодо ситуації на фронті 15 лютого Генштаб повідомив, що на передовій сталося 51 бойове зіткнення з противником. Так, на Купʼянському напрямку Сили оборони відбили атаку в районі населеного пункту Іванівка.

Водночас на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак в районі Авдіївки і ще 1 – неподалік від Первомайського Донецької області. Щодо Авдіївки, ситуація там залишається критичною. В Білому домі кажуть, що є ризик втрати міста.

Вас також можуть зацікавити новини: