Якщо Україна втратить Покровськ, РФ прорве ще одну область, - військовий

Сусідня Дніпропетровська область не щільно розбудована селами, тож оборонятися буде важче.

Український військовий, командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов заявив, що у разі втрати Покровська посиплеться фронт у Дніпропетровській області.

"Всі вже змирились з тим, що п*дари зайдуть в Покровськ, але мало усвідомлюють, які наслідки це буде мати для обороноздатності Дніпровської області", - зазначив "Осман" у Telegram.

Військовий пояснив, що Дніпропетровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування окупантів там будуть швидші. Також він зазначив, що як тільки росіяни зайдуть в Дніпропетровську область, то диктуватимуть умови про повну передачу її в РФ.

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Бунятов уточнив, що цей пост в першу чергу для депутатів, які не розуміють де стоять окупанти, а також для усіх "поціновувачів переговорів".

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що російські загарбники нібито "наблизились до досягнення поставленої мети" у війні проти України. За його словами, окупаційна армія нібито на всіх напрямках фронту отримала стратегічну ініціативу.

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські війська продовжують наступати, і за минулу добу ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці. Російські війська продовжують тиснути на населений пункт Шевченко та підбиратися до Покровська. Як зазначають аналітики, скоріше за все, противник, як і на інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом.

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