На кожного українського військового йде величезна кількість росіян, більшість з яких вмирають або є отримують поранення.

Ситуація на Бахмутському напрямку поблизу Часового Яру достатньо складна з декількох причин. Про це розповів командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш.

"Перше - це використання керованих авіаційних бомб, а також ФАБів. Друге - це на одного бійця Сил оборони України наразі йде приблизно 7-10 військовослужбовців Російської Федерації й у нас надзвичайна потреба у підтримці особового складу у резервах. Тому я сподіваюся, що закон про мобілізацію все ж таки приймуть і ми зможемо боронити наш край значно якісніше. Тоді, коли в нас буде у підрозділах та кількість особового складу, яка потрібна для оборони нашої країни", - сказав захисник в ефірі Еспресо.

За його словами, на кожного українського військового йде величезна кількість росіян, більшість з яких вмирають або є отримують поранення.

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"З урахуванням втрат техніки особового складу, які наразі є у представників Російської Федерації всі їхні локальні перемоги - це декілька посадок, які є абсолютно нераціональними. Тобто кожного разу, коли ми відходимо з якогось оборонного рубежу, ми відходимо на кращі позиції для того, щоб знищувати ворога якісніше", - додав Отченаш.

Також він відзначив активніше використання росінами КАБів та ФАБів.

"Потрібно розуміти, що ці ракети є дешевшими у виготовленні, тому росіяни мають можливість використовувати їх у великій кількості при тому вони несуть величезну кількість розрухи. Вони можуть використовувати їх саме для знищення наших позицій і просто для знищення житлових будинків. Тобто вони намагаються стирати Часів Яр з лиця землі", - пояснив командир.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими загарбниками відбулося 49 бойових зіткнень, йдеться у зведенні Генштабу. Найгарячішим лишається Новопавлівський напрямок, де в районі населених пунктів Георгіївка та Новомихайлівка ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ за підтримки авіації.

Складною залишається й ситуація в районі Авдіївки – там ворог 9 разів атакував позиції Сил оборони України. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Натомість на Лиманському було відбито 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. Ще чотири атаки окупантів відбили на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Іванівське та Андріївка Донецької області.

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