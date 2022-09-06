Українські воїни вчасно виявили окупантів на підступах до Миколаєва і разом з артилеристами схитрували так, що ворог злякався і відступив.

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України, аеророзвідники підрозділу ДШВ ЗСУ вчасно виявили російських окупантів на підступах до Миколаєва і разом з артилеристами схитрували так, що ворог злякався і відступив.

Про це розказали українські захисники, йдеться у дописі Міноборони України в Facebook.

"Ми тоді вишукували цілі, щоб по них працювала артилерія. У прямому бою нам би не вдалося нічого зробити, а хитрістю вийшло! Ми корегували вогонь не по самій групі, а по блокпосту в їхньому тилу, й це їх налякало, вони подумали, що зайшли в засідку і відступили", — згадує аеророзвідник Артем.

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Як повідомляв УНІАН, раніше російські окупанти замаскувалися в кущах на одному з напрямків, але від українських пташок не сховатися. Бійці СБУ допомогли їм "остаточно злитися з ландшафтом".

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