Точність до 70%: Reuters розповів, як дрони та ШІ допомагають розміновувати Україну

Штучний інтелект використовується для аналізу високоякісних знімків замінованих територій, отриманих за допомогою дронів.

Величезні території України після багаторічних бойових дій усіяні мінами та іншими боєприпасами. Для прискорення процесу та підвищення ефективності й безпеки розмінування в Україні все активніше використовуються безпілотні роботи та штучний інтелект, пише Reuters.

"На жаль, Україна – найбільш замінована країна у світі. Скрізь, де була окупація, є мінні поля та вибухонебезпечні предмети", – заявила Олена Шустова, менеджерка зі зв’язків із ЗМІ благодійної організації з розмінування HALO Trust.

Вона прогнозує, що на розмінування всієї території піде не менше 10 років.

За даними організації Demine Ukraine, понад 132 000 квадратних кілометрів – територія розміром приблизно з Грецію – залишаються забрудненими мінами. Наразі знешкоджено майже 42 000 кв. км.

З огляду на величезні масштаби завдання, організація HALO Trust використовує штучний інтелект для аналізу високоякісних знімків замінованих територій, отриманих за допомогою дронів, та системи навчання для ідентифікації мін і залишків вибухових речовин. Це дозволяє виявляти міни з точністю до 70%.

"Цей процес може зайняти десятиліття, але досягнення в галузі технологій допомагають його прискорити", – сказала Шустова.

Безпілотні машини прискорюють розмінування

Безпілотний екскаватор – один із способів, за допомогою якого групи розмінування швидше та безпечніше очищають великі території від забруднених боєприпасів. Величезна машина викопує землю, усіяну нерозірваними боєприпасами, і подрібнює її у спеціалізованій дробарці.

"Різниця між керуванням з кабіни та керуванням за допомогою дистанційного джойстика величезна. Оскільки в дитинстві я не грав у комп’ютерні ігри, спочатку мені було важко", – каже Александ Ляцевич, оператор екскаватора.

При цьому ручне розмінування залишається життєво важливим.

"Звичайно, є страх. Він… мотивує тебе виконувати свою роботу правильно і відповідально", – каже саперка Ольга Кава, колишня турагентка і мати трьох дітей.

Українські дрони на полі бою

Раніше повідомлялося, що українські військові вперше з початку війни змогли захопити російські позиції, використовуючи лише роботів і дрони. При цьому втрат серед Сил оборони в цій операції не було.

Хоча поки що невідомо, наскільки автономно діяли ці дрони та роботи, однак Україна вже тривалий час розробляє зброю, яка може діяти без участі людей у "ланцюжку ураження". У Міноборони стверджують, що наразі ЗСУ здатні проводити наступальні або оборонні операції, використовуючи лише дрони.

