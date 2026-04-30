Точність до 70%: Reuters розповів, як дрони та ШІ допомагають розміновувати Україну

Величезні території України після багаторічних бойових дій усіяні мінами та іншими боєприпасами. Для прискорення процесу та підвищення ефективності й безпеки розмінування в Україні все активніше використовуються безпілотні роботи та штучний інтелект, пише Reuters.
"На жаль, Україна – найбільш замінована країна у світі. Скрізь, де була окупація, є мінні поля та вибухонебезпечні предмети", – заявила Олена Шустова, менеджерка зі зв’язків із ЗМІ благодійної організації з розмінування HALO Trust.
Вона прогнозує, що на розмінування всієї території піде не менше 10 років.
За даними організації Demine Ukraine, понад 132 000 квадратних кілометрів – територія розміром приблизно з Грецію – залишаються забрудненими мінами. Наразі знешкоджено майже 42 000 кв. км.
З огляду на величезні масштаби завдання, організація HALO Trust використовує штучний інтелект для аналізу високоякісних знімків замінованих територій, отриманих за допомогою дронів, та системи навчання для ідентифікації мін і залишків вибухових речовин. Це дозволяє виявляти міни з точністю до 70%.
"Цей процес може зайняти десятиліття, але досягнення в галузі технологій допомагають його прискорити", – сказала Шустова.
Безпілотні машини прискорюють розмінування
Безпілотний екскаватор – один із способів, за допомогою якого групи розмінування швидше та безпечніше очищають великі території від забруднених боєприпасів. Величезна машина викопує землю, усіяну нерозірваними боєприпасами, і подрібнює її у спеціалізованій дробарці.
"Різниця між керуванням з кабіни та керуванням за допомогою дистанційного джойстика величезна. Оскільки в дитинстві я не грав у комп’ютерні ігри, спочатку мені було важко", – каже Александ Ляцевич, оператор екскаватора.
При цьому ручне розмінування залишається життєво важливим.
"Звичайно, є страх. Він… мотивує тебе виконувати свою роботу правильно і відповідально", – каже саперка Ольга Кава, колишня турагентка і мати трьох дітей.
Українські дрони на полі бою
Раніше повідомлялося, що українські військові вперше з початку війни змогли захопити російські позиції, використовуючи лише роботів і дрони. При цьому втрат серед Сил оборони в цій операції не було.
Хоча поки що невідомо, наскільки автономно діяли ці дрони та роботи, однак Україна вже тривалий час розробляє зброю, яка може діяти без участі людей у "ланцюжку ураження". У Міноборони стверджують, що наразі ЗСУ здатні проводити наступальні або оборонні операції, використовуючи лише дрони.