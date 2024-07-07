За його словами, деякі люди порівнюють цю війну з Першою світовою, якщо подивитися на наші поля з висоти пташиного польоту.

Нинішня війна за масштабами нагадує Першу світову і українці показали світу, що таке війна насправді.

Про це заявив командир протитанкового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Олег "Ромаха" Романов в інтерв'ю Армія TV. "Такої війни, як ця, не було у світі з часів корейської паралелі. З однієї сторони стояв Радянський союз, з іншої - НАТО. Але за масштабами використання боєприпасів, броньованої техніки, піхотних суточок, боїв, то це можна співставити з тим часом. Або деякі люди кажуть, що - з Першою світовою, якщо подивитися на наші поля з висоти пташиного польоту... Українці реально показали світу, що таке справді війна. Показали рівень і нам не буде соромно", - сказав він.

Також він розповів, що на війні піхота буде говорити, що в них найскладніша робота, і до цього потрібно ставитися з розумінням.

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"Піхота повинна розуміти, хто їм допомагає безпосередньо, і вони це розуміють. Коли вони викликають вогонь, бачать десь рух ворога, того ворога знищено, вони розуміють, що їх зміна пройде сьогодні і вони передадуть позиції, вони завдячні. Але коли у них складнощі, так, вони всіх можуть ненавидіти. У них є таке право, я вважаю", - розповів "Ромаха".

Крім того, він пояснив, в чому різниця між Авдіївською і Бахмутською операціями

"Різні кампанії. Тоді ми думали, що ми все знаємо, коли заходили в Бахмут. Трохи отримали в щелепу, але удар стримали. Змогли привести себе до ладу та назад відвоювати те, що втратили. Авдіївська кампанія - це було м'ясо. Там (в Бахмуті) якийсь характер дій був, такий, що ти може планувати. Тут ти нічого не можеш планувати, динаміка міняється за годину", - сказав він.

За його словами, ворог міг дозволити собі перекидати "роту праворуч, роту ліворуч".

"А ми щодня одними і тими ж. І ти думаєш про своїх людей, як зберегти їм життя. В цьому була різниця", - додав військовий.

Війна в Україні: новини

Військовий експерт, екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті, достатньо мобілізувати 200 тисяч осіб до кінця цього року. Але для того, щоб почати перемагати, потрібно півмільйона осіб.

"Якщо ми хочемо вирівняти ситуацію, якщо ми хочемо, щоб фронт припинив "провалюватися" та прогинатися під натиском ворога, для цього нам достатньо цих 200 тис., щоб стабілізувати ситуацію. А якщо ми хочемо ситуацію переламувати на свою користь, якщо ми хочемо нарешті почати перемагати, опинитися у виграші, а не в суто оборонній ситуації, то, на жаль, нікуди не поділась ота потреба в півмільйоні за відносно короткий час, а от далі можна було б набирати 50 тис. в квартал чи, приблизно, 20 тис. на місяць. Тоді ми будемо в абсолютно іншій позиції в цій війні", - зазначив Дикий.

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