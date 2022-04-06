На його думку, відповідальними мають бути всі, хто причетний до війни.

Президент України Володимир Зеленський щодо провини у воєнних злочинах в Україні не лише президента РФ Володимира Путіна зазначив, що не можна буде покарати одну людину за ці злочини.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю турецькому каналу Habertürk, відповідаючи на запитання, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем.

За словами президента, російська армія, російське політичне керівництво, всі, хто розробляв цю "операцію", надавав накази та виконував ці накази - це воєнні злочинці.

"Не можна буде покарати одну людину за ці злочини. Міжнародна спільнота та РФ повинні знати, що це масовий злочин, за яким стоять накази багатьох людей, структур, та багато політичних рішень. І виправдовувань цьому немає. Тому відповідальними мають бути всі", - наголосив Зеленський.

Війна з Росією: трагедія в Бучі

Після звільнення Бучі на Київщині почали з'являтися численні фото і відео, що демонструють звірства російських окупантів. Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, які лежать на вулицях. У частини зв'язані руки і вогнепальні поранення в голову.

Міністерство оборони Росії заперечує свою причетність до жорстоких вбивств і тортур мирних жителів. Мовляв, тіла були нещодавно викинуті на вулиці — після того, як всі російські підрозділи повністю пішли з Бучі, приблизно 30 березня.

Вас також можуть зацікавити новини: