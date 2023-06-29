Денис Ярославський зазначив, що Сили оборони контролюють Бахмут з повітря.

Збройні Сили України фактично беруть під контроль Кліщіївку. Бахмут зараз повністю контролюється захисниками України з повітря.

"На півдні від Бахмута ще йдуть щільні бої, але ЗСУ фактично беруть під контроль Кліщіївку – це стратегічна точка, з якої почнуться наступальні дії на південь Бахмута. Також на півночі від Бахмута 57 бригада ЗСУ отримала оперативний успіх. На сьогоднішній день можна сказати, що ворог відступає з північних вулиць Бахмута, зокрема на вулиці Воїнів Інтернаціоналістів ворог був повністю вибитий", - повідомив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі "Радіо Свобода".

При цьому він вказав, що дуже щільно працює артилерія та мінометні системи на вибивання ворога.

"Зараз ми з повітря контролюємо все, що відбувається в Бахмуті. Кліщіївка - це стратегічна висота, звідки можна завдавати поразки, звідти все видно, як на долоні, як і з Берхівки на півночі, за яку зараз йдуть бої. Якщо ми візьмемо під контроль Кліщіївку та Берхівку, то Бахмут можна буде брати в оперативне оточення", - підсумував військовий.

Ситуація на Бахмутському напрямку - останні новини

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом.

Вас також можуть зацікавити новини: