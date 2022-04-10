Сьогодні був накритий мелітопольський аеродром.

Збройні Сили України завдали удару по скупченню сил російських окупантів у Мелітополь.

Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну.

"Щасливий оголосити "п'ятий" Мелітополь, який стає Чорнобаївкою", - сказав Арестович, маючи на увазі, що армія РФ зазнає численних поразок в Запорізькій області, як це раніше фіксували на Херсонщині.

Він зазначив, що був накритий Мелітопольський аеродром.

"Теж з пунктом управління. Рвалося години дві. Любо-дорого", - додав він.

Як писав УНІАН, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів, але він постійно стає мішенню українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції росіян були розгромлені ще 27 лютого. Втім, незабаром після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці також були знищені високі чини російської армії, в тому числі російського командувача 8-ї армії-генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева.

27 березня стало відомо про 11-й раз успішної атаки ЗСУ, а 28 березня - о 12-й.

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