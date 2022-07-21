Арестович впевнений, що армія РФ більше ніколи не буде сильнішою, ніж була до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Російська армія вибралася на плато в війні проти України. Збройні Сили України вже почали вигравати контрбатарейну стрілянину.

Таку думку в інтерв'ю з Марком Фейгіним висловив радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи заяву глави Міноборони США Ллойда Остіна про те, що у війні РФ проти України настала вирішальна фаза.

"Ніколи вона (армія РФ - УНІАН) не буде сильнішою, ніж була. І це плато має тенденцію закінчуватися. Воно починає трошки нахилятися. Це не буде швидко - місяць-півтора. Це оцінка Остіна", - сказав Арестович.

Раніше на початку засідання Контактної групи з оборонної підтримки України (так званий "Рамштайн-4"), яке проходить у віртуальному форматі, міністр оборони США Ллойд Остін висловив думку, що у війні настав критичний момент, але Росія прорахувалася, що протримається довше України на полі бою.

"Ви знаєте, це критична фаза конфлікту. І тому наша колективна допомога для України життєво необхідна і термінова. Росія думає, що зможе протриматися довше України - і протриматися довше нас. Але це лише остання помилка із серії прорахунків Росії. Ми виступаємо у єдності у нашій підтримці. Ми виступаємо твердо у нашому зобов'язанні", - додав Остін.

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