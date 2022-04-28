Ворожі підрозділи безуспішно намагалися здійснити наступ на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького, а також взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи.

Українські військові повністю відновили контроль над селом Кутузівка на Харківщині.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку ворог здійснив розгортання на території Бєлгородській області до п’яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М". Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил.

За даними Генштабу, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію РФ батальйонну тактичну групу повітряно-десантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці.

Крім того, батальйонна тактична група зі складу підрозділів 29-ї армії Східного військового округу переміщена з території Белгородської області РФ на Харківщину.

Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

"Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи", - зазначили у Генштабі.

Водночас силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворог щодня втрачає щонайменше роту особового складу.

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