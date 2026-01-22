Сили оборони звільнили село Сухецьке на Донеччині, – DeepState

Утім, ворогу вдалося просунутися біля Мирнограду.

Сили оборони України зачистили і звільнили від російських загарбників село Сухецьке у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні моніторингового проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Мирнограду та Дорожнянки. Від противника зачищено Сухецьке", - відзначають аналітики.

Як відомо, село Сухецьке на мапі DeepState значиться як звільнене. Цей населений пункт знаходиться на північ від Родинського у Мирноградській міській громаді Покровського району.

Село Дорожнянка знаходиться у Гуляйпільській міській громаді Пологівського району Запорізької області. Цей населений пункт окупований.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня ворог просунувся поблизу Сіверська, Костянтинівки та у Покровську. Кількість боєзіткнень з окупантами на Костянтинівському та Покровському напрямках вимірюється десятками щоденно.

При цьому на Покровському напрямку російські окупанти інтенсиво сунуть групами по 6-8 чоловік. Вони підтягують резерви і операторів дронів ближче до переднього краю.

Додамо, що на думку ветерана АТО і військового оглядача Євгена Дикого, в залежності від дій українських захисників та концентрації сил, Україна може добитися перелому у війні з РФ на свою користь. Він зауважив, що ворогу пробитись по лінії Покровськ-Мирноград не вдається, - бо там ситуація така, як в Часовому Яру, куди росіяни зайшли ще в травні 2024-го року, а пройти за весь 2024-й і 2025-й роки так і не змогли.

