Через це в псевдореспубліці почалися проблеми з громадським порядком і примусовою мобілізацією.

У так званій "ДНР" більше не залишилося "народних міліціонерів". Всі вони загинули в боях проти Збройних сил України на різних напрямках. А найбільше "міліціонерів" ЗСУ ліквідували під Маріуполем. Тепер в "ДНР" спостерігаються проблеми з громадським порядком і мобілізацією, а незаконна влада псевдореспубліки почала розслідування за фактом втрат серед особового складу.

Відповідною інформацією поділилося Головне управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі.

"У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС ДНР". Включно з військовослужбовцями "внутрішніх військ ДНР" і курсантами "Донецької академії МВС", — повідомили в ГУР.

На Маріупольському напрямку було знищено близько 1000 членів "народної міліції", у тому числі 26 курсантів. Ще 2800 людей загинули з санітарного складу. На інших напрямках втрати 500 і 2100 осіб відповідно.

Через нестачу "правоохоронців" в "ДНР" вже почалися проблеми з громадським порядком. А проводити подальшу примусову мобілізацію стало важче.

"Міністр внутрішніх справ ДНР" прийняв рішення про призначення спеціального службового розслідування щодо начальника "Донецької академії МВС" і начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу.

Нагадаємо, російське командування розраховувало мобілізувати на території ОРДЛО 26 тисяч резервістів. Однак план був зірваний, адже чоловіки у віці від 18 до 65 років всіляко уникали призову. У Мережі навіть поширювалися відео, як в ЛНР і ДНР ловлять тих, хто підлягає мобілізації.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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