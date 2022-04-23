У так званій "ДНР" більше не залишилося "народних міліціонерів". Всі вони загинули в боях проти Збройних сил України на різних напрямках. А найбільше "міліціонерів" ЗСУ ліквідували під Маріуполем. Тепер в "ДНР" спостерігаються проблеми з громадським порядком і мобілізацією, а незаконна влада псевдореспубліки почала розслідування за фактом втрат серед особового складу.
Відповідною інформацією поділилося Головне управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі.
"У боях на маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої "МВС ДНР". Включно з військовослужбовцями "внутрішніх військ ДНР" і курсантами "Донецької академії МВС", — повідомили в ГУР.
На Маріупольському напрямку було знищено близько 1000 членів "народної міліції", у тому числі 26 курсантів. Ще 2800 людей загинули з санітарного складу. На інших напрямках втрати 500 і 2100 осіб відповідно.
Через нестачу "правоохоронців" в "ДНР" вже почалися проблеми з громадським порядком. А проводити подальшу примусову мобілізацію стало важче.
"Міністр внутрішніх справ ДНР" прийняв рішення про призначення спеціального службового розслідування щодо начальника "Донецької академії МВС" і начальників апарату "ВВ МВС" за фактом втрат серед особового складу.
Нагадаємо, російське командування розраховувало мобілізувати на території ОРДЛО 26 тисяч резервістів. Однак план був зірваний, адже чоловіки у віці від 18 до 65 років всіляко уникали призову. У Мережі навіть поширювалися відео, як в ЛНР і ДНР ловлять тих, хто підлягає мобілізації.
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