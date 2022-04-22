Вони цілими групами здаються нашим захисникам і охоче свідчать про звірства загарбників.

Мобілізовані в так званих "ЛНР" та "ДНР" чоловіки вважають себе рабами російських окупантів і раді потрапити в український полон.

Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

"Вони цілими групами здаються нашим захисникам і охоче свідчать про звірства загарбників", - сказано в повідомленні.

У СБУ продемонстрували розповідь полоненого з так званої "ДНР", який сказав, що вони "як раби для Росії" - копають для них окопи і підбирають за ними об'їдки.

За словами чоловіка, його насильно мобілізували і привезли у розташування російських військ під Сумами. "Для "новобранців" було справжнім шоком, що їх відправили на війну з Україною без будь-якої попередньої підготовки. Але воювати їм так і не довелося. Їх використовували для влаштування окопів. А у вільний час російські офіцери "виховували" їх за усіма законами дідівщини", - зазначають у СБУ.

У полоні чоловік зберіг життя, але за свою участь у цій війні йому ще доведеться відповісти, додали у спецслужбі.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр сповістила про чималу кількість звернень від російських військових, що виявляють бажання здатися в полон.

Вас також можуть зацікавити новини: