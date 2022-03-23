Від обстрілів окупантів особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка.

Найбільш небезпечними напрямками станом на 23 березня у Київській області залишаються Житомирська траса, Буча, Ірпінь, Гостомель, Немішаєве, Дмитрівська та Макарівська громада, а також Мошун і північ Вишгородського району. При цьому на Житомирській трасі, в Ірпіні та Гостомелі тривають бої.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація у Facebook.

Зазначається, що у таких районах. як Білоцерківський, Бориспільський та Обухівський ситуація контрольована, ніч пройшла спокійно, без обстрілів.

Під обстрілами знаходяться Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмитрівська громади Бучанського району:

"Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка".

На межі гуманітарної катастрофи – Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка. Складніше ситуація у Іванківській, Димерської та Поліської громадах. У Бородянській, Дмитрівській Бучанській та Гостомельській громадах спостерігається переміщення ворога.

"Бучанська та Немішаєвська громади – ворог окопався. У Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громадах – ворожа техніка. Славутич повністю ізольований. У Фастівському районі окупанти обстріляли градами с. Ясногородка", – говориться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли окупантів у котел в районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля.

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