При підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу.

У Росії проходить кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом за чіткими "нормами набору".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"В РФ активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. Передбачається, що вони мають відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України. Також планується формування кількох нових підрозділів", - мовиться у дописі.

Зазначається, що при підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу.

"Військове керівництво РФ встановило чіткі "норми набору": для Далекосхідного та Сибірського федеральних (округів – УНІАН) це 200 "добровольців" щотижня. При цьому в Москві набір взагалі не проводиться", - зауважили у розвідці.

Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про "колективний Захід" та "неіснуючу Україну". Також обіцяють підвищене матеріальне забезпечення та пільги.

"Нагадаємо, що російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і цього все одно виявилось недостатнім для досягнення "успіху" у війні з Україною", - констатували у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, рота російських солдатів на чолі з командиром відмовилася їхати до України.